Tardelli: "All'Italia manca un fuoriclasse in attacco. Avevo fiducia in Immobile, ma..."

"Italia? Ci manca un fuoriclasse, soprattutto nel reparto avanzato. Un giocatore che riesca a inventare un passaggio, non prettamente il numero 9. Poi, se non fai gol c'è sempre un problema, ma io ho fiducia in Scamacca, l'avevo anche in Immobile ma, se non segni, vieni criticato". Lo dice Marco Tardelli, in occasione della presentazione della collezione di Le Coq Sportif per i 40 anni dalla conquista del 'Mundial'. "Mancini sta facendo un ottimo lavoro, sta cercando di trovare giovani e l'ha fatto anche bene in alcuni casi. Bisogna avere pazienza e speranza di trovare un fuoriclasse come Totti, come Baggio o come Del Piero. Perché adesso non lo vedo ancora", continua Tardelli. E le difficoltà degli Azzurri contro Argentina e Germania non devono preoccupare: "L'Argentina è l'Argentina, ha un certo Messi in squadra. Poi, ne ha altri ancora, ci possono stare anche queste partite, soprattutto a fine stagione. La Germania? Bella squadra".

