Tare e la nostalgia della Lazio: l'incontro e le parole a Dazn

Igli Tare, nel pre gara di Milan - Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn raccontando le emozioni provate nell'aver rivisto alcuni suoi ex giocatori

A qualche minuto dal fischio d'inizio di Milan - Lazio, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn. L'ex direttore sportivo biancoceleste, attualmente in rossonero, ha raccontato dell'emozione di rivedere alcuni giocatori che ha vissuto ai tempi in cui era nella Capitale: “Che sensazioni provo sulla Lazio? È stata un bellissimo incontro con i miei ex giocatori e collaboratori, mi mancavano. Era tanto tempo che non li vedevo. È stato emozionante. Conosco bene questa squadra, è preparata e ha dentro giocatori che hanno vissuto partite importanti e va affrontata con massimo rispetto perché è una signora squadra”.

Poi, proseguendo si è soffermato sul Milan: “Gestione di Maignan? Con lui abbiamo fatto un bel discorso all’inizio della stagione, siamo contenti del bel campionato che sta facendo. Ora stiamo parlando in serenità e vedremo, adesso ci concentriamo su questa partita”.

“Nkunku? Basta capire come è arrivato al Milan, senza preparazione e come si è ripreso è andato in Nazionale ed è tornato infortunato. Quando è rientrato sappiamo che questo non è il suo rendimento, ma abbiamo fiducia in lui. Dobbiamo avere pazienza e dargli fiducia perché può essere importante".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE