Tare, quella Lazio del pre Covid: “Scudetto? Sono sicuro che avremmo lottato…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ogni laziale non dimenticherà mai quella stagione folle prima dell'inizio del Covid in cui la Lazio allenata da Inzaghi sembrava sempre più vicina, partita dopo partita, alla vittoria dello scudetto. Pronunciare quella parola faceva quasi paura, ma piano piano tutti iniziavano a crederci. Anche di questo argomento ha parlato Igli Tare nella sua intervista a Cronache di Spogliatoio:

"Scudetto? Sono sicuro che avremmo almeno lottato fino all'ultimo senza Covid. Eravamo ingiocabili, si era creata questa empatia tra tifoseria e squadra che si percepiva. Venivamo da 22 risultati utili consecutivi, con 14 vittorie di fila. Eravamo in grande forma, un po' come il Napoli l'anno scorso. Poi dopo il Covid purtroppo ci ha dato un segnale da lassù. La sconfitta a Bergamo e gli infortuni ci hanno condizionato. Ricordo anche la vittoria in Supercoppa a Riyad, bellissima".