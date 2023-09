Tare torna su Pioli e Inzaghi: "Entrambi sono empatici, ma quante differenze..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Igli Tare è tornato a parlare, ma non di Lazio, almeno non direttamente. Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Pioli e Simone Inzaghi, ovvero i tecnici di Milan e Inter che nel prossimo turno di campionato si giocheranno un infuocato derby scudetto. L'ex direttivo sportivo biancoceleste conosce bene i due allenatori visto che entrambi sono transitati dalle parti di Formello durante il suo periodo da dirigente. Due profili totalmente diversi, ma accomunati da una forte empatia con i calciatori e dall'essere sempre schietti e sinceri.

PIOLI - Dell'ex allenatore di Fiorentina e Parma ha sottolineato la sua evoluzione tattica visto che ha variato spesso moduli passando anche dal 4-3-3 al 4-2-3-1 che gli ha permesso di vincere lo scudetto nel 2022 alla guida del Diavolo. A suo modo di vedere le parentesi alla Lazio e alla Fiorentina secondo Tare lo hanno aiutato molto nel suo processo di crescita e per arrivare al salto di qualità.

INZAGHI - Sul tecnico interista Tare ritiene che alle volte tende ad essere più amico anche se sa quando mantenere le distanze. Ad impressionarlo è stata soprattutto la capacità di Simone di mettere in bacheca molti trofei superando anche colleghi più datati ed esperti. Tutto merito della sua tenacia e e della sua grinta che lo hanno anche portato a sfiorare la vittoria della Champions League. Sul fatto che invece non sia ancora riuscito a vincere lo scudetto Tare non si è detto così catastrofico, anzi ha sottolineato come nel momento più critico della passata stagione sia riuscito a rimanere concentrato e a plasmare la sua Inter.