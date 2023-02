Targa Lenzini, la nipote si sfoga: "Chi l'ha fatto è solo un vile. La Roma dovrebbe..."

Fonte: ANSA

Nuovo danneggiamento per la targa dedicata a Umberto Lenzini, storico presidente della Lazio dello scudetto del 1974, inaugurata due giorni fa nel parco a lui intitolato a Val Cannuta dal sindaco Roberto Gualtieri. Ieri la targa era stata imbrattata coi colori giallorossi; la scorsa notte il marmo è stato spaccato, nella parte in cui era scritta la parola 'Lazio'. La nipote di Lenzini, Federica, ha pubblicato sui social una foto della targa spaccata: "L'As Roma - afferma - dovrebbe scusarsi per quello che sta succedendo alla onorificenza data dalla Capitale a un uomo che non solo è stato il più grande presidente della Lazio, ma ha costruito gran parte degli edifici a Roma negli anni 70. Forse qualche romanista vive in case costruite da Lenzini o il padre è stato un operaio di mio nonno. Chi ha compiuto questo gesto è solo un vile. Noi abbiamo un altro dna. Questione di stile".

