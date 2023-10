Tebas: “La Serie A acquista i calciatori grazie alle..."

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Direttamente dal Festival dell'Economia di Trento, il presidente della Liga Javier Tebas ha detto la sua riguardo l'attuale situazione del calcio europeo, soffermandosi anche sul momento della Serie A. Queste le sue parole: "Compreremo ciò che si può acquistare. Non è normale ciò che ha fatto il Bayern Monaco con Kane mentre in Premier League c'è una grande inflazione. Il Chelsea ha speso tantissimo e non ha funzionato e ha tanti debiti, idem per quanto riguarda il Manchester United. In Italia ci sono club in perdita e devono intervenire i proprietari per coprire i debiti. In Italia si rimanda magari il pagamento delle tasse, da noi non esiste. Le scadenze vengono rispettate. La Serie A è riuscita ad acquistare alcuni calciatori importanti grazie ad alcune agevolazioni. In Francia il PSG ha perso 605 milioni senza contare i vari trucchi che fanno nei bilanci altrimenti sarebbero molti di più. Il titolo di campioni nello sprecare i soldi è loro".