Tennis ATP Finals, cade l'ultimo tabù: Sinner trionfa su Djokovic

Ora li ha sconfitti tutti. Jannik Sinner regala un'altra impresa al Pala Alpitour di Torino e, per la prima volta in carriera, batte Novak Djokovic. L'italiano, numero 4 al mondo, ha avuto la meglio per 2-1 (7-5, 6-7, 7-6), vincendo il primo set con un break fantastico sul 5-5, perdendo il secondo set al tie break e dominando il tie break del terzo (7-2). Spettacolare il break che decide il primo set: sotto 40-0 l'altoatesino rimonta e vince ai vantaggi. Ora Sinner comanda il gruppo verde delle ATP Finals con due vittorie (la prima contro Tsitsipas), davanti a Djokovic e Rune (una vittoria e una sconfitta), chiude Hurkacz che ha sostituito l'infortunato Tsitsipas. Giovedì, nell'ultima giornata della Round Robin, Sinner sfiderà Rune, mentre Djokovic sarà opposto a Hurkacz.