Tennis ATP Finals, no al biscotto: Sinner batte anche Rune, Djokovic salvo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sinner primo, Djokovic secondo, Rune eliminato. Jannik batte anche il norvegese 2-1 (6-2, 5-7, 6-4), chiude da imbattuto la Round Robin delle ATP Finals e sabato affronterà in semifinale il secondo classificato dell'altro girone, mentre nell'altra semifinale sarà impegnato Djokovic che deve ringraziare Sinner se potrà continuare la sua avventura torinese. Con la vittoria su Rune l'altoatesino ha battuto in carriera tutti i primi dieci al mondo della classifica ATP.

Nel primo set non c'è storia, Sinner porta a casa subito due break e chiude 6-2. Il secondo set sfila via in equilibrio, sul 4-4 Jannik comincia a toccarsi la schiena sul rovescio e il Pala Alpituor si gela. Sul 6-5 per Rune, tre errori consecutivi dell'italiano di fatto regalano il set al norvegese. Nel terzo Sinner riesce a resettare, supera il fastidio alla schiena e sul 4-4 ottiene il break decisivo. L'ultimo game non regala sorprese, i biscotti sono per altri, Jannik vola molto più alto.