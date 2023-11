Tennis ATP Finals, Sinner tranquillizza: "Mal di schiena? Niente di che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Jannik Sinner batte anche Holger Rune e approsa da primo del girone verde alle semifinali delle ATP Finals di Torino. Durante il match, in particolare dal 4-4 fino alla fine del secondo set, l'italiano si è toccato la schiena gelando il Pala Alpitour. Nel post-partita ai microfoni di Sky Sport Sinner ha tranquillizzato tutti.

Ogni volta che ti tocchi la schiena si preoccupa tutta Italia...

"Sto bene, mi sono sentito una piccola botta ma niente di che. Poi nel terzo non ho sentito più niente, forse è andato via abbastanza velocemente. Non ero tanto preoccupato, non ho chiamato neanche il fisioterapista, forse ero un attimo in tensione, siamo come le macchine di formula uno e appena c'è qualcosina... Però diciamo che piano piano conosco il mio corpo meglio ed ero molto tranquillo".

A benzina in vista della semifinale come sei messo?

"A benzina sono messo bene. Oggi ho giocato un pochettino meno e riesco anche a dormire un po' prima. Domani ho un giorno di riposo e vediamo poi come va la prossima partita. La cosa più importante è che siamo in semifinale, ogni giono quando entro in campo il pubblico mi da tanta energia. Mi sento bene e non vedo l'ora di andare in campo anche sabato".