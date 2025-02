Tennis, Cobolli e la crisi senza fine: quinto ko consecutivo

Flavio Cobolli è balzato sulle pagine dei giornali non tanto per i suoi risultati nel tennis, ma quanto per la sua fede calcistica. Il tifo per la Roma e l'amicizia con Bove hanno riempito le pagine dei giornali, dei siti e dei social. Una cosa a cui siamo ben abituati quando un vip dichiara la propria fede calcistica soprattutto se si tratta della Roma. Il tennista, all'indomani del derby vinto con la Lazio, si è fatto immortalare in una storia con un cartellone che recitava Roma 2 - Lazie 0. Un'ironia che non è piaciuta al web che lo ha riempito di commenti negativi tanto che il giocatore ha dovuto scusarsi. A pensarci, però, è il karma perché da quella storia Cobolli non ha più vinto una partita. Sono ben 5 i ko consecutivi con eliminazione sempre al primo turno dei tornei, fatta eccezione per Montpellier dove però ha usufruito di un bye. Il tennista è già sceso dal numero 32 al 39 e non è escluso che possa scendere ancora questa settimana vista la sconfitta ad Acapulco. E' proprio il caso di dirlo: caro gli è costata quella storia.