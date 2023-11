Dopo aver conquistato il primo posto nel girone, battendo Djokovic prima e Rune dopo, Jannik Sinner sabato 18 novembre sfiderà Daniil Medvedev per un posto in finale delle Nitto Atp Finals di Torino. La sfida è in porgramma alle 14.30 e sarà trasmessa su Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai 2.