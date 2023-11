Tennis, Sinner ringrazia Torino: "Non c'è posto migliore per battere Djokovic"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Jannik Sinner ha compiuto l'impresa, battendo 2-1 Novak Djokovic nella seconda giornata del gruppo verde delle ATP Finals in corso di svolgimento a Torino. A fine partita il numero 4 al mondo ha ringraziato il pubblico del Pala Alpitour che l'ha sostenuto durante tutto il match: "Non esiste un posto migliore per battere il numero 1 al mondo, era una storia molto simile a quella di Medvedev che non riuscivo mai a battere. Sono riuscito a giocare i punti importanti nel modo migliore, quando ho perso il secondo set è stata molto dura, ma grazie a voi abbiamo vinto insieme. Il privilegio non è vostro che avete visto il match, ma sono io il privilegiato a sentire questo amore".