Ter Stegen, che stoccata all'Inter: "In finale di Champions solo per fortuna"

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Barcellona ancora non passa il rammarico, lo sa bene Ter Stegen. Dall'ultima Champions League, in molti sapranno che non c'è grande simpatia nei confronti dell'Inter, dopo la tensione nella gara d'andata a San Siro, vinta 1-0 dai nerazzurri grazie al gol di Hakan Calhanoglu dalla distanza. Xavi soprattutto, si era lamentato per un presunto rigore non concesso al Barcellona in pieno recupero dopo un fallo di mano di Dumfries. Così, a distanza di mesi, il portiere dei blaugrana rincara la dose e, in un'intervistato dai colleghi di Marca, ha dichiarato: "Con l'Inter si è visto che con un po' di fortuna si può arrivare in finale di Champions League".