Ternana nel caos - Andreazzoli si dimette, il patron Bandecchi sputa ai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

In casa Ternana a regnare è il caos. Dopo il ko nel derby contro il Perugia il tecnico Andreazzoli ha infatti rassegnato le sue dimissioni. Non solo, al termine del match durissima contestazione dei tifosi con il patron del club Bandecchi che ha perso le staffe e, come riporta Tuttosport, ha rivolto uno sputo verso la tribuna: "Lite coi tifosi? Mi sono stancato. Grazie alla mie tante battaglie a Terni, sia per la squadra che per la città, il signor Bandecchi ha fatto tanto. Oggi mi sono davvero arrabbiato con alcuni tifosi", queste le sue parole.