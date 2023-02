Terremoto in Turchia, Mertens e il gesto che commuove i tifosi - FOTO

Fonte: Tuttogossipnews.it

L'intero mondo è completamente scosso e addolorato per la tragedia che si è riversata al confine tra la Turchia e la Siria. Il tragico terremoto, avvenuto nelle scorse ore, ha portato via la vita di migliaia di persone, dai neonati ai bambini, dagli adolescenti agli adulti. Troppe anime volate altrove e ciò che rimane sono solo macerie e un dolore indelebile. Per questo, l'Italia come tutti gli altri paesi stanno compiendo gesti di solidarietà per il paese turco, straziato dal dolore per il numero delle vittime che non smette di crescere. Tra queste persone, a Istanbul