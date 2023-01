Terremoto Juventus, tifosi si scagliano contro la società: "Luridi esseri"

Sono bastati 15 punti di penalizzazione alla Juventus e una serie di inibizioni inflitte ai dirigenti dalla Corte Federale d'Appello per creare nuove scosse in casa bianconera. Infatti, come sottolinea Sportface.it, i tifosi della Vecchia Signora si scagliano a mezzo social contro le due emittenti che trasmettono la Serie A, Dazn e Sky. I sostenitori - seppur non ci sia alcun collegamento con le sanzioni al club - minacciano di disdire gli abbonamenti, mossi da un "senso di nausea" nei confronti del sistema calcio italiano.

IL DURO COMUNICATO CONTRO LA JUVENTUS - Non solo, perché nelle ultime ore è arrivata anche la voce degli ultras bianconeri (Drughi, Nab e Viging) che con un comunicato hanno preso una dura posizione: "Questa volta è peggio del 2006. In quel caso eravamo veramente incolpevoli. Oggi no. Oggi paghiamo perché questi luridi esseri della dirigenza hanno trattato la nostra Maglia come un oggetto senza anima". E ancora: "Una cosa resta intatta: la placida riverenza delle nuove dirigenze, di allora come di oggi, che per ritagliarsi il loro spazio e guadagnare il più possibile accettavano la serie B, allo stesso modo in cui oggi sono pronti a far crollare le azioni per agevolare l'uscita dalla Borsa e vendere più facilmente la nostra Juve a qualche altro faccendiere".