Terremoto Marocco | Qualificazioni Coppa Africa, rinviata partita nazionale

Il Marocco è sotto shock per il terremoto di magnitudo 6.8, con epicentro a circa 70 km da Marrakech, che ha causato più di mille vittime. L'evento ha sconvolto il paese, impegnato nei primi soccorsi e nei tentativi di salvataggio delle persone rimaste intrappolate tra le macerie. Immediato è arrivato il rinvio della partita Marocco - Liberia che era in programma allo Stade Adrar di Agadir, valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.