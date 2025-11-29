Tommaso Paradiso attacca Lotito nel suo album: ecco cos'ha detto
Tommaso Paradiso è in guerra contro il presidente Claudio Lotito. Il noto cantautore romano non è nuovo a uscite in contrasto con le azioni della società, ma ultimamente ha iniziato a spingere sempre di più anche in canali diversi da quelli filo-biancocelesti come, ad esempio, le radio romane. Lo ha fatto anche all'interno della sua musica.
Da poche ore è uscito il suo ultimo album "Casa Paradiso" e, al suo interno, nella traccia "Non mi va" il riferimento a Lotito è più che esplicito: "Sogno un mercato come quello di Sergio, ma questo non ce la fa...", queste le parole di Tommaso Paradiso nel brano.
A seguire, in ordine cronologico, nel suo ultimo post carosello su Instagram dopo l'uscita del disco vi è presente una slide con un riferimento ancor più esplicito, se possibile.
Il cantautore pubblica un breve video in cui, zoommando verso il basso su un fan, si può leggere sullo schermo del cellulare del giovane la scritta "Libera La Lazio", da anni slogan principale nella protesta contro il presidente Lotito.