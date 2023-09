Tommaso Paradiso: "La rosa è forte ma ha poca coesione. I nuovi? Al momento..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a RadioSei il cantautore e tifoso della Lazio Tommaso Paradiso ha parlato del momento della squadra che sta vivendo un avvio di stagione lento e di gran lunga al di sotto delle aspettative. Al tempo stesso non riesce a spiegarsi i motivi di questo andamento visto che a suo parere la squadra allestita è davvero forte.

STIMOLI - Non ne fa nemmeno una questione di mancanza di voglia e determinazione, anzi al contrario: "Non è vero che non ci sia voglia, anzi è il contrario: la Lazio corre ma inutilmente. Semmai è una squadra slegata, in cui si pressa non in maniera ordinata e per gli avversari saltare le linee è più facile. Vedo una Lazio isterica, disordinata e questo è il problema maggiore. Quando vedi il pressing forsennato di Luis Alberto ti chiedi: perché lo fa solo lui?”.

NUOVI ACQUISTI - Per quanto riguarda i nuovi innesti, li vede ancora un po' spaesati e fuori dal contesto tattico di mister Sarri: "Sabato ho avuto l’impressione che Guendouzi e Isaksen non sapessero cosa fare e dove mettersi non tanto palla al piede, quanto con palla all’avversario. Vagavano per il campo".

OBIETTIVI - "Il nostro obiettivo per questa stagione è rimanere in zona Champions League per qualche anno, come hanno fatto Napoli e Atalanta. Ovviamente non possiamo pensare di vincere la Coppa dei Campioni, ma solo di fare del nostro meglio".