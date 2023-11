Torino, Cairo polemico sugli arbitri: "Siamo penalizzati, più di 200 eventi sfavorevoli..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Urbano Cairo, presidente del Torino, è stato protagonista a margine dell’evento Orientamenti 2023. Tra i tanti temi toccati, ha parlato in modo molto duro degli arbitri di Serie A. Sostiene, infatti, che la sua squadra negli ultimi anni sia stata penalizzata in modo significativo dalle decisioni dei direttori di gara. Ecco le sue dichiarazioni: "Ah beh, lì… Siamo stati penalizzati in maniera incredibile, ho visto una statistica che dice che negli ultimi tre campionati abbiamo avuto 220 eventi sfavorevoli contro 50 favorevoli, compresi rigori contro, gol convalidati che non erano buoni. Ti tolgono 7-8 punti in campionato: l'anno scorso ce ne mancavano 3 per l'Europa".