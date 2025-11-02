Torino, che beffa per Baroni! Salterà il derby per un rosso assurdo
Marco Baroni salterà il derby contro la Juventus. Il tecnico del Torino, nel corso della partita tra la sua squadra e il Pisa, ha incassato un'ammonizione che lo costringerà a saltare la prossima sfida dei Granata proprio contro gli storici rivali bianconeri.
A portare al rosso diretto estratto dall'arbitro Arena nei confronti di Marco Baroni sarebbero state alcune proteste eccessive da parte del'ex allenatore della Lazio che, sul momentaneo 2-1 per i toscani (poi pareggiato da Che Adams a fine primo tempo), si sarebbe lamentato dell'invasione di campo di un componente della panchina pisana, avvenuta anche quest'ultima per presentare delle lamentele al direttore di gara.
Un'espulsione beffarda che costringerà Baroni a saltare il primo derby di Torino della sua carriera, in programma sabato 8 novembre, alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.