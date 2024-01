Torino, contro la Lazio Juric dovrà fare a meno di un big

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a vivere il mese di febbraio come un vero e proprio tour de force. Il calendario della squadra di Sarri è fitto di impegni tra campionato e Champions League e tra questi si infila anche il recupero della sfida, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A, con il Torino slittata al 22 febbraio causa Supercoppa.

In vista della sfida mister Juric dovrà però fare i conti con un'assenza importante, quella di Buongiorno. Il giocatore ha subito una lussazione alla spalla, non sarà operato ma farà una terapia conservativa che lo terrà fuori per circa un mese. In caso di operazione, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo stop sarebbe stato almeno di tre o quattro mesi.