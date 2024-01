Torino, ecco Lovato per sostituire Buongiorno: e contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Torino ha chiuso l'acquisto di Matteo Lovato. Il centrale azzurro arriva dalla Salernitana per sostituire Alessandro Buongiorno, infortunatosi contro il Cagliari che rimarrà almeno fuori un mese, saltando molto probabilmente la Lazio (in programma il 22 febbraio). Per questo Ivan Juric potrà contare sul difensore ex Verona, che quindi sarà a disposizione contro i biancocelesti nel recupero della ventunesima giornata. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, ha da poco raggiunto la clinica dove svolgerà le visite mediche di rito. Lascia la maglia granata, invece, David Zima, che tornerà in Repubblica Ceca allo Slavia Praga.