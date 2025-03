Torino, Elmas punta la Lazio: "Voglio vincerle tutte da qui alla fine"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In poco tempo è tornato a essere protagonista in Serie A. Eljif Elmas, arrivato al Torino a gennaio dal Lipsia, è intervenuto ai microfoni di SkySport per parlare della sua nuova esperienza in granata. Alla prossima giornata la squadra di Vanoli affronterà la Lazio all'Olimpico. Queste le sue parole: "Sono arrivato da poco, non giocavo da parecchio. Mi sto allenando tanto e sto giocando con continuità. Ho un obiettivo personale preciso: voglio tornare al top, cercando di vincerle tutte da qui alla fine".

"Voglio vedere i tifosi del Torino contenti del nostro lavoro, voglio che capiscano che ogni giorno cerchiamo di dare il massimo per arrivare al risultato. Quando sono andato in Germania è stato un po' difficile: si vive in maniera diversa, non c'è il calore che c'è in Italia. A Torino invece l'ho ritrovato: quando esci i tifosi ti dimostrano tanto affetto. Questa è la grande differenza che ho notato e per questo sono contento di essere qui. La città è bellissima e si sta davvero alla grande".

"È importante creare quella mentalità vincente che avevo a Napoli e che voglio avere anche qui. Non devi guardare chi c'è avanti o dietro, non c'è niente di facile da qui alla fine. Dobbiamo cercare di lavorare sulle ambizioni e sul carattere. Con Vanoli ho subito avuto un bel rapporto. Sto provando a capire tutto quello che mi chiede di fare".