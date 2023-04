Torino, furia Juric: "La società ha speso, io dovevo essere più bastardo"

Il tecnico dei granata, prossimi avversari della Lazio in campionato, analizza il pareggio ottenuto in casa contro la Salernitana e spiega...

"La squadra ha fatto una grandissima partita ed ha pagato l'ennesima leggerezza. Ma era tutto scritto: abbiamo gli stessi punti o qualcosina in più di un anno fa perdendo tanti giocatori. Ma noi siamo il Toro, non possiamo essere felici per il decimo posto. Qua i miei ragazzi prendono insulti, questa cosa la sento da agosto. Dobbiamo lavorare di più e meglio, fare meno errori e fare scelte sul mercato molto diverse per dare al pubblico quello di cui ha bisogno. Perché siamo a Torino, non in altre squadre". Ivan Juric commenta così in conferenza stampa il pareggio ottenuto dal suo Torino contro la Salernitana. Qualche tifoso ha fischiato la squadra, ma per l'allenatore i fischi sono ingenerosi perché la squadra, nonostante un forte rinnovamento della rosa, ha fatto meglio dello scorso campionato. Il mister dei granata ha spiegato: “Per me il presidente ha messo soldi, da gennaio in poi non è che abbiamo speso briciole… Potevamo fare di più. Il problema grave era agosto dell’anno scorso. La squadra sta facendo benissimo: per chi pensa che dovrebbe fare meglio, non è così. Sono dispiaciuto perché ci tengo: siamo a Torino. A Verona erano tutti contenti per il decimo posto, qua i miei ragazzi hanno preso insulti. Ma non è una critica al pubblico, qua abbiamo il dovere di fare di più per accontentare i tifosi. E secondo me potevamo fare di più, me incluso. Penso che abbiamo portato la squadra ad alzare il livello. Abbiamo avuto troppi infortuni, dobbiamo vedere se è solo colpa del campo del Filadelfia che è duro o se abbiamo sbagliato qualcosa. Nella scelta dei giocatori abbiamo fatto cose buone e meno buone. Mi rimprovero aver fatto fare cose che non si dovevano fare: dovevo essere più bastardo e litigare di più”.

LE SUE PAROLE A DAZN - "Abbiamo fatto di tutto per vincerla, abbiamo regalato l'ennesimo gol su fallo laterale, era già successo contro il Napoli. C'è grande amarezza per questo. Dopo abbiamo creato il mondo e la squadra ha fatto di tutto per vincere e le faccio i complimenti". Il tecnico, ai microfoni di Dazn, ha spiegato la situazionde della sua squadra: "Io penso che abbiamo tre punti di più rispetto all'anno scorso e abbiamo perso Bremer, Lukic, Pobega, Mandragora, Brekalo, Praet e così via. La mia più grande colpa è non essere più tosto nelle scelte della società, mi sono tirato indietro su certe cose che non dovevo permettere per il bene della società. In questo momento abbiamo tre punti in più e secondo me questo è un grandissimo risultato però si prendono insulti. I ragazzi prendono insulti. Noi siamo a Torino e fare il decimo posto mi fa amarezza per non essere riuscito a creare energia tra di noi per fare qualcosa in più rimanendo con l'idea che il presidente da giugno dell'anno scorso ha messo i soldi. Potevamo fare molto di più in tutte le cose".