Torino, in 10mila contro Cairo: cori e striscioni all'indirizzo del presidente

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima in casa del Torino, impegnato nella sfida contro l'Atalanta, è iniziata con una maxi contestazione dei tifosi granata nei confronti del presidente Urbano Cairo he ha visto coinvolte circa 10.000 persone. Il corteo è partito dal Filadelfia per poi arrivare fino allo stadio Olimpico grande Torino con striscioni e cori di protesta contro il patron del club "colpevole" di aver ceduto tanti giocatori sul mercato, da ultimo Bellanova.