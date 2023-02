Torino, incredibile Buongiorno: si laurea con una tesi sul club di Cairo - FOTO

Giornata indimenticabile per Alessandro Buongiorno, e no, non si tratta di nessuna prodezza o vittoria nel rettangolo verde. Il difensore centrale del Torino si è laureato in Economia Aziendale questa mattina. La sorpresa è la tesi intitolata: “Marketing Emozionale nel calcio: l’esempio del Torino FC”. Così, il giocatore tramite il proprio account Instagram ha espresso le proprie sensazioni a caldo: "Ho sempre creduto che lo studio fosse un percorso da portare a termine, fino in fondo. Ne è valsa la pena. E ne varrà sempre la pena. Sono davvero orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo". Non tardano però ad arrivare anche i complimenti e il commento del presidente del Torino, Urbano Cairo: "Bravissimo Alessandro!! Il calcio è importante ma lo studio e la conoscenza lo sono altrettanto e ti aiutano anche a fare ancora meglio il calciatore!! Complimenti davvero !! Caro Dottore Ti abbraccio".

Congratulazioni @alebongio99, Dottore in Economia Aziendale con tesi “Marketing Emozionale nel calcio: l’esempio del Torino FC”‍

Orgogliosi di te! #SFT pic.twitter.com/KmBZqYNLc7 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 9, 2023