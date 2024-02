Torino, Juric avvisa la Lazio: "Ora giochiamo in casa e vogliamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono andati oltre l'1-1 il Sassuolo e il Torino. Nella partita giocatasi ieri sera al Mapei Stadium, le due formazioni si sono spartite il punto a disposizione, mettendo a segno entrambi i gol (quello di Pinamonti e in risposta quello di Zapata) nei primi 10' del match, archiviando fin da subito il risultato. Al termine della partita, in conferenza stampa, il tecnico granata Ivan Juric ha commentato così la prestazione, esprimendo la volontà di preparare al meglio le prossime gare, compresa quella con la Lazio:

"Adesso avremo due partite in casa (Lecce e poi il recupero contro Lazio, ndr), e vogliamo prepararle al massimo. La mia sensazione è che ci siamo, la squadra si esprime bene ma non siamo ancora al 100%. È per questo che tutti vogliamo metterci qualcosa in più: possiamo fare meglio. Ci sono tantissime cose positive che abbiamo costruito in questi mesi. Io per il futuro sono molto ottimista".