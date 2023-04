Torino, Juric: "Contro Sarri gare sempre belle e combattute"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore al match dell'Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Juric. Proprio in vista della gara il tecnico granata è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Le partite con Sarri sono state belle, due volte 1-1 subendo gol all'ultimo o 0-0. Sono state combattute, sappiamo le loro qualità e contro giocatori che possono decidere in ogni momento. Possiamo fare un'altra ottima prestazione. Abbinano anche il lancio lungo al gioco nello stretto, giocano sempre gli stessi e gli basta poco per fare gol: sono queste le cose che vedi chiaramente nella Lazio. Gara più facile contro una squadra che non si chiude? Non sono d'accordo. La Salernitana era chiusa e abbiamo creato tanto. Contro la Roma è difficile per tutti, perché dopo che segnano hanno giocatori fisici che riescono a difendere bassi. La Lazio fa bene entrambe le fasi, sa correre e difendere basso, non è solo gioco e basta. E' una squadra completa, come dice la classifica. La Lazio è di un livello molto alto, anche facendo tutto perfetto può non andare bene ma siamo molto motivati".