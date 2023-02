Torino, Juric: "Ilic? Usciamo dal mercato un po' indeboliti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il Torino di Ivan Juric esce dalla Coppa Italia. I granata sono stati infatti eliminati per mano della Fiorentina che ora affronterà in semifinale la Cremonese. Al termine della gara il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del mercato con un particolare riferimento all'acquisto di Ilic, a lungo seguito anche dalla Lazio: "Abbiamo perso un grande giocatore sostituendolo con uno che deve e può crescere col tempo, un 2001 (Ilic, ndr). Esci un po' indebolito, perdi un pezzo forte (Lukic, ndr). Poi magari si rivela meglio ma la mia critica è che così ci ritroviamo in situazioni di svantaggio difficili da gestire bene".