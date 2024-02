Torino, Juric: "La Lazio la conosciamo bene. Sono preoccupato da..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domani sera Torino e Lazio si daranno battaglia nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. I granata vengono da un ottimo momento di forma, nonostante alcune problematiche che hanno limitato notevolmente le scelta a disposizione di Juric. Per analizzare la gara contro i biancocelesti e fare il punto sull'infermeria alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico croato:

"Siamo vogliosi e stiamo bene mentalmente, ma abbiamo avuto diversi giocatori con l'influenza. È stata una settimana particolare. La Lazio la conosciamo, viene dalla vittoria contro il Bayern. Con il Bologna gli è andata male, Sarri sa esattamente cosa vuole fare: tra noi sono state sempre partite belle anche per il pubblico, speriamo di riuscire a prevalere. Queste partite non mi preoccupano, ma mi incuriosiscono. L'unica cosa che non mi fa stare tranquillo è l'emergenza della rosa: la caviglia di Djidji e il vomito di uno o l'influenza di un altro. È questa la mia preoccupazione, servono tutti pronti per controbattere chi è più forte sulla carta. Sono elettrizzato per affrontare queste squadre".

INFORTUNI E RECUPERI - "Vojvoda non ci sarà, ha avuto un brutto colpo alla schiena. Tameze non riesce ad allenarsi per l'influenza e anche Djidji ha avuto un problema alla caviglia. Serve uno sforzo superiore, andare oltre al dolore per esserci domani. Sanabria mi è piaciuto, ha recuperato bene. Ora vedremo per domani, c'è bisogno di tutti perché siamo pochi. Lui ha fatto una buona settimana. Su Vlasic non ho ancora deciso. Sta alternando prestazioni di alto livello, come Cagliari, e poi magari ci saremmo aspettati maggiore continuità. Anche lui ha avuto un problema, vediamo l'allenamento e poi decideremo. Ricci al suo posto è un'opzione, lo può fare bene, ha fatto belle prestazioni in quel ruolo. Buongiorno? Non tornerà prima della Fiorentina".