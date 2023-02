Torino, Juric perde un difensore per 3 mesi: non ci sarà contro la Lazio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Tegola in casa Torino. Sarà di almeno tre mesi lo stop di David Zima, difensore ceco operato ieri in Repubblica Ceca per la sutura del menisco laterale del ginocchio destro. Non solo, il giocatore, riporta Tuttosport, non potrà poggiare il piede a terra per le prossime tre settimane. Così, Zima, oltre alle partite più vicine da disputare salterà anche quella contro la Lazio in programma il 23 aprile.