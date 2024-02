Torino, Juric sul futuro: "Con l'Europa rimango, senza..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Juric fissa l'obiettivo per il suo Torino. L'allenatore dei granata in una conferenza stampa a sorpresa tenutasi nel primo pomeriggio ha fatto chiarezza sul suo futuro al Toro che dipende dal raggiungimento o meno dell'Europa: "Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Prendo altri soldi? Se vado in Europa ragioniamo. La parte sinistra è un grande risultato perché davanti abbiamo grandi squadre, ma cosa ci faccio qui senza Europa? Prendo i soldi e poi magari mi mandano a casa... Ma non è quello che voglio. Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo: con i dirigenti e il presidente va bene, il Filadelfia è bellissimo abbiamo messo tutto. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via", queste le parole del tecnico che al momento si trova a 32 punti al decimo posto in classifica.

"La squadra lo sapeva? No, non lo sapevano. La mia idea è da tempo che è questa. Il rapporto con la squadra è fantastico. Loro vogliono crescere e lavorano come cani, abbiamo rapporti belli e giusti. Vedo una grande crescita: chi stava per retrocedere ci sta dando tanti. E anche i giovani vogliono migliorarsi, hanno lo spirito Toro e glielo abbiamo inculcato a tutti. E' una bellezza allenarli".