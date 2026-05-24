Torino - Juve si gioca con un'ora di ritardo: ecco cos'è successo
AGGIORNAMENTO ORE 21:50 - Si gioca. Dopo più di un'ora di ritardo, inizia Torino - Juventus.
AGGIORNAMENTO ORE 21:45 - A breve inizierà la gara. Gran parte del tifo organizzato del Torino è uscito dallo stadio. Adesso c'è anche un problema di illuminazione che va risolto.
AGGIORNAMENTO ORE 21:35 - Le squadre entrano in campo. A breve si dovrebbe giocare, ma senza i tifosi della Juventus. Il fischio d'inizio è programmato per le 21:45.
AGGIORNAMENTO ORE 21:25 - Come raccontato da Dazn, i tifosi bianconeri stanno lasciando il settore ospiti: non sono d'accordo con la decisione di giocare la partita.
AGGIORNAMENTO ORE 21:20 - Come riportato da Dazn, la gara dovrebbe giocarsi alle 21:45. I giocatori sono attesi in campo per un piccolo riscaldamento prima del fischio d'inizio.
Torino - Juventus non si gioca, per il momento. Il motivo è legato alle condizioni di un tifoso bianconero, che è finito in ospedale in codice rosso per un trauma cranico a seguito di alcuni scontri nelle ore precedente al derby. La curva juventina ha immediatamente chiesto di sospendere la partita, parlando anche con il capitano Locatelli. Per questo ancora non è stato dato il fischio d'inizio, mentre le altre gare in programma sono già iniziate e si stanno disputando in contemporanea. Attese novità.