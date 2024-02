Torino-Lazio, Camolese: "Punti pesanti. Ecco il punto debole di Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Lazio in campo in settimana per il recupero della 21esima di Serie A. I biancocelesti, dopo la sconfitta con il Bologna, fanno visita al Torino per un match di fondamentale importanza. Il doppio ex Giancarlo Camolese ha parlato così della sfida tra Juric e Sarri ai microfoni di TorinoGranata.it: "Una partita equilibrata come testimonia la classifica. Sono due squadre che hanno valori ed è chiaro che in questa fase della stagione in cui i punti cominciano ad essere pesanti, per gli obiettivi che la squadre hanno da raggiungere, mi spetto una partita molto equilibrata e il fatto che una squadra arrivi da una vittoria e l’altra da una sconfitta conta poco”.

PIANO TATTICO - “Sono due squadre che hanno ormai un’idea di gioco consolidata e Il Torino non cambierà il suo modo di giocare fatto di combattività ed aggressività, di duelli uno contro uno a tutto campo e dello sfruttare i suoi centrocampisti e attaccanti. Anche la Lazio non cambierà il suo modo di attaccare sfruttando i suoi tre davanti, chiunque giochi, che sono calciatori di qualità. Forse, la chiave di volta potrebbero essere gli attaccanti da una parte e dell’altra proprio perché sono giocatori in grado di fare la differenza”.

PUNTO DEBOLE DELLA LAZIO - “In questa stagione è una squadra che ha dimostrato di non avere molta continuità. Ha dei blackout che gli hanno fatto perdere punti, ma non va dimenticato che la Lazio ha superato il girone di Champions e ha saputo battere all’andata degli ottavi il Bayern Monaco. Ma in qualche partita ha avuto momenti di amnesia collettiva che le sono costati i punti che in questo momento mancano per essere in classifica a ridosso della zona Champions. La stagione è ancora lunga e punti in palio ce ne sono tanti e quindi la Lazio in tutti i modi cercherà di recuperare questi punti a cominciare dalla partita con il Torino”.

CHI HA PIU' DA PERDERE? - “Tutte e due allo stesso modo perché l’obiettivo è l’Europa e perdere significherebbe staccarsi ancora di più e poi dover fare veramente una grande impresa mettendo insieme un filotto molto lungo di risultati positivi per avere ancora la speranza di entrare in Europa. Direi che tutte e due le squadre hanno da perdere”.