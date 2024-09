Torino - Lazio, il club ricorda l'appuntamento: il post - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la vittoria ottenuta all'esordio in Europa League, la Lazio dovrà concentrarsi sul campionato. Domenica 29 i biancocelesti affronteranno il Torino in trasferta con l'obiettivo di riscattare la sconfitta subita a Firenze contro la squadra di Palladino. In palio ci sono punti importanti per entrambe. Il club, via social, per l'occasione ha tenuto a ricordare l'appuntamento con un post.

