Torino-Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

Dopo il brutto ko interno contro il Bologna, la Lazio torna in campo per un altro match di fondamentale importanza. Il programma c'è il recupero della 21esima giornata di Serie A in trasferta contro il Torino. Appuntamento giovedì 22 febbraio ore 20:45. Ultime ore di riflessione per mister Sarri che studia il miglior undici per affrontare Juric. Rientra Romagnoli dopo la squalifica e ricomporrà la coppia centrale con Gila davanti a Provedel. Sugli esterni Hysaj riaggregato si gioca una maglia con Lazzari, Marusic e Pellegrini. A centrocampo out Rovella, Vecino in dubbio. Ancora in vantaggio il trio Guendouzi-Cataldi-Luis Alberto, ma attenzione alla possibile carta Kamada. Davanti Zaccagni ha buone possibilità per la panchina. Felipe Anderson e Isaksen partono in vantaggio su Pedro. Anche Immobile favorito su Castellanos, ma il ballottaggio è aperto visto i tanti impegni ravvicinati.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All.: Juric.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.