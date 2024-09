Torino - Lazio, Nuno Tavares ancora decisivo: il dato sul portoghese

TUTTOmercatoWEB.com

Una vera e propria certezza. Nuno Tavares continua a fare la differenza in casa Lazio. Al potoghese sono bastati 8 minuti della gara contro il Torino per fornire l'assist perfetto a Guendouzi che ha siglato così la sua prima rete in Serie A della stagione. Per Tavares quello di oggi è il quarto assist in in quattro partite, davvero una sentenza.