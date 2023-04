Torino - Roma, Juric bastona Belotti: "Con i tifosi poteva lasciarsi meglio. Sullo stato di forma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Juric in conferenza stampa non le ha mandate a dire a Belotti. L'allenatore del Torino affronterà il suo ex giocatore questo weekend, ora in forza alla Roma. Durante l'incontro con i cronisti, nonostante i buoni rapporti, ha parlato dell'addio del Gallo e del suo attuale : "Mi è spiaciuto per come è andato via, poteva lasciarsi un po' meglio con i tifosi. Bisogna distinguere i rapporti tra quelli con i tifosi e quelli con la società. Ma noi abbiamo sempre avuto un ottimo legame: l'anno scorso a volte mi ha dato la sensazione di essere un top player, imparagonabile agli altri. Però non ha avuto costanza e anche alla Roma non ha trovato la forma migliore, ma è fantastico quando è in forma".