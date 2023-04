Torino, Schuurs: "Conosciamo Sarri. Contro la Lazio giocheremo così..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Juric nella partita di domani contro la Lazio potrà vantare il rientro del suo difensore titolare Perr Schuurs dalla squalifica. Il centrale del Torino, intervenuto ai microfoni ufficiali della Serie A, ha presentato la partita dell'Olimpico così: "Sarà dura contro la Lazio, sono uno grande squadra e lottano per un posto in Champions: conosciamo lo stile di Sarri, ma noi giocheremo come sempre senza farci condizionare e andiamo a Roma per i tre punti. Sono venuto in Italia perché qui i difensore diventano più forti e mi sento un leader: non alzo mai la voce, ma lotto sempre e cerco di essere un esempio".