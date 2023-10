Torino, tegola per Juric: si ferma Zapata! I tempi di recupero...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Non arrivano buone notizie per il Torino. Ivan Juric per la ripresa del campionato dovrà fare a meno di Duvan Zapata. Il colombiano infatti si è fermato per infortunio e salterà sicuramente la prossima partita contro l'Inter. Non è tutto, però, perché lo stop sembrerebbe essere più lungo. Come riferito dalla società granata, l'ex Atalanta "ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio". Non ci sono ancora dei tempi di recupero ufficiali, ma Zapata dovrebbe fermarsi per 15/20 giorni circa. Il rischio è che possa tornare solamente dopo la prossima sosta per le nazionali di novembre.