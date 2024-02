Torino, Vagnati verso la Lazio: "Buongiorno sta recuperando, Rodriguez..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto Okereke. Inoltre ha fatto anche il punto infortunati in vista delle prossime partite: su tutti ci sarà il recupero contro la Lazio la prossima settimana. Queste le parole del diesse sulle condizioni, in particolare, di Buongiorno e Ricardo Rodriguez: "Gli manca solo la brandina per dormire al Filadelfia...Sta facendo l'impossibile per migliorare la stabilità della spalla: sta facendo terapie e rinforzo dell'arto, sta lavorando tanto e sta facendo un percorso molto bene. Sta andando tutto bene, vedremo quando farà la prossima visita"

"Abbiamo parlato con Ricardo, mentre Djidji è rientrato da poco dall'infortunio. Con Rodriguez ci siamo confrontati e ci siamo detti con serenità di valutare un futuro o no, abbiamo preso appuntamento più avanti per capire cosa sia meglio per tutti: l'ho sentito in questi giorni dopo l'infortunio, è carico e vuole tornare presto perché non si è fatto male all'adduttore ma a un altro muscolo, vuole andare sopra il dolore. Nonostante sia in scadenza, ha voglia di fare bene questi ultimi mesi"