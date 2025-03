Torino, Vanoli: "Troveremo una Lazio arrabbiata, all'andata ci punirono ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida con la Lazio, in conferenza stampa ha parlato Paolo Vanoli che ha fatto il punto sulle condizioni della squadra al rientro dalla sosta per le Nazionali: "Abbiamo lavorato bene. Peccato per l'episodio di Salama, si è infortunato e probabilmente non recupererà. Poi ci sono Walukiewicz e Lazaro. I nazionali sono rientrati bene, gli ultimi Sanabria e Maripan: il difensore ha avuto un sovraccarico, ma ha fatto il recupero ed è al 100%".

"La parola d'ordine per domani è 'attenzione'? Vale per tutte le gare. È un concetto importantissimo sul quale ci si allena. Troviamo una squadra forte, con un pubblico importante e viene da una sconfitta importante: avevano giocato tante gare, la sosta ha ricaricato la Lazio. Siamo consapevoli della partita con una squadra in lotta per la Champions. L'importante è capire la partita. È una Lazio arrabbiata per i cinque gol. La parola magica è stare in partita".

Poi, soffermandosi sugli avversari, il tecnico del Torino ha aggiunto: "Ci punirono in ripartenza, non eravamo stati bravi nelle preventive: giocavamo a cinque e a volte sei uomo su uomo contro un sistema di gioco come il 4-2-3-1. Avevamo preso subito diversi gol in ripartenza. Ora, al di là del risultato, arriviamo in una maniera differente: abbiamo cambiato tanto, siamo cresciuti molto. Ci siamo promessi di affrontare queste gare come finali, poi vedremo fino a che punto saremo cresciuti. Nel girone d'andata siamo stati bravi a giocarci le partite, a volte ne abbiamo buttate via con errori, poi ora c'è uno spirito di una squadra che vuole provare a fare qualcosa".

"Se è un vantaggio o svantaggio sapere gli altri risultati giocando di lunedì? È stato un piccolo vantaggio avendo tanti nazionali. Noi avevamo anche due sudamericani, in questo modo siamo stati agevolati e fortunati. Poi guardiamo noi stessi: abbiamo questa fortuna, guardiamo una gara alla volta. Troveremo una Lazio forte e arrabbiata".

