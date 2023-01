Tottenham, Conte in forte dubbio: spunta un clamoroso arrivo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Situazione non facile per Antonio Conte al Tottenham. L’ex allenatore dell'Inter è in scadenza di contratto e per il momento non ci sono accordi su un eventuale rinnovo. Per questo, secondo quanto riporta il London Evening Standard, fra i nomi sondati ci sarebbe anche quello dell’ex tecnico del Chelsea Thomas Tuchel. Chissà che dopo la clamorosa rissa andata in scena lo scorso agosto, l'allenatore non possa prendere le redini proprio della squadra dello stesso Conte.