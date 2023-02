Tottenham, iraniano offre oltre 3 miliardi per rilevare la società: la risposta del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham ha smentito le voci di un approccio da parte di Jahm Najafi, miliardario iraniano-americano pronto a offrire 3,1 miliardi di sterline per l'acquisto del club. Secondo il Financial Times, Najafi, che è presidente della società di private equity MSP Sports Capital che è stata anche collegata a un'acquisizione dell'Everton, sta lavorando con un consorzio di investitori per strutturare la sua offerta e sarebbe vicino ad approccio formale con il proprietario degli Spurs Joe Lewis e il presidente della squadra di calcio Daniel Levy. Citando le informazioni di due persone con conoscenza diretta dei piani, nell'offerta sarebbe compresa anche una quota di circa 750 milioni di debiti del club. Najafi, che detiene quote anche dei Phoenix Suns della Nba, sarebbe intenzionato ad acquisire il 70% delle quote degli Spurs con il restante 30% che passerebbe nelle mani di invetitori del Golfo, principalmente da Abu Dhabi.