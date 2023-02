Tottenham, nuovo stop per Conte: "Ho sottovalutato l'intervento"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

Antonio Conte è costretto a fermarsi di nuovo. Il tecnico è stato infatti operato circa due settimane fa per rimuovere la cistifellea ma dopo essere tornato in panchina ora deve di nuovo osservare un periodo di riposo. "Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia ieri (mercoledì), Antonio Conte rimarrà a casa della sua famiglia per riprendersi ulteriormente e completamente dal suo recente intervento chirurgico alla cistifellea. La salute è la considerazione più importante e tutti al Club gli augurano ogni bene", si legge nella nota del club.

A dirigere il Tottenham ci sarà quindi Cristian Stellini.

Queste le parole del tecnico: "Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho sottovalutato l'intervento, che non è stato di routine, ma per una seria ed inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito ed ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccio male, ma ora è necessario".