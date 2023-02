Tottenham, problemi per Conte: l'ex Ct sarà operato in giornata

Operazione in vista per Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham sarà sottoposto ad un intervento finalizzato alla rimozione della cistifellea. A dare la notizia è stato lo stesso club inglese sul proprio profilo Twitter. La decisione è stata presa in seguito ai forti dolori addominali accusati dall'ex allenatore dell'Inter negli ultimi giorni. In seguito agli accertamenti medici è stato chiarito il quadro clinico e il percorso da affrontare. Per effetto di ciò la sua presenza in panchina domenica nel big match contro il Manchester City al Jimmy Greaves Stadium è in forte dubbio.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.



Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.



