Totti che figuraccia! La gaffe sul derby è clamorosa: ecco cosa ha detto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Proseguono le 'audioguide di Totti', l'ultima trovata di Fiorello che in onda su Rai Radio 2 propone una serie di viaggi culturali che hanno come presentatore e narratore l'ex capitano giallorosso. Nell'ultima puntata Totti ha dovuto raccontare i misteri architettonici dietro la Torre di Pisa, ma al termine della video guida, tra una battuta e l'altra, il 'Pupone' si è lasciato andare a una gaffe sul derby che non può essere sfuggita ai più attenti: "Manco ce volevo venì a Pisa io!?" - sottolinea l'ex numero 10 - "danno la replica di Roma-Lazio del 2008, quella con la maglietta ‘v’ho purgato ancora’. Non so se me spiego".

LA GAFFE - Il 'non so se me spiego' finale sembra quasi auto ironico. In effetti per chi conosce un minimo la storia della stracittadina, la spiegazione non è stata così chiara e accurata, ma ha rappresentato più che altro uno scivolone bello e buono. Nei due derby giocati nella stagione 2008/2009, infatti, Totti non è mai riuscito a segnare. Facendo riferimento alla partita da lui citata, e quindi Roma-Lazio, a vincere furono i giallorossi grazie alla rete di Julio Baptista, l'unica e decisiva nei 90' di gioco. Come se non bastasse quello stesso anno la bandiera romanista non segnò neanche al derby di ritorno, giocato in casa della Lazio e tra l'altro vinto per 4-2 dai biancocelesti grazie ai gol di Zarate, Pandev, Lichtsteiner e Kolarov. A realizzare i due gol degli ospiti furono Mexes e De Rossi.

'V'HO PURGATO ANCORA'. SÌ, MA 9 ANNI PRIMA - Capita di sbagliare, nonostante sia complicato confondersi tra due partite andate in scena a 9 anni di distanza e soprattutto nel corso di un servizio registrato, ma capita. E allora, per essere precisi, quand'è che Totti segnò contro la Lazio e nell'esultanza si alzò la maglietta mostrando la scritta 'v'ho purgato ancora'? Nel 1999! Più precisamente l'11 aprile del '99, la Roma quel giorno vinse per 3-1 e il suo capitano si lasciò andare a una celebrazione sfrenata che, però, forse non è più così nitida nella sua memoria.