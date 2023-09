Totti non ha dubbi: "Mourinho il numero uno. Contestarlo è un'eresia"

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Roma circola da diversi giorni la voce di un possibile ritorno in società di Francesco Totti. Mourinho avrebbe chiesto una figura come la sua nella gestione della comunicazione. L'idea del tecnico potrebbe diventare presto realtà, l'ultima parola spetta ai Friedkin. Nel frattempo, l'ex capitano giallorosso ha speso parole d'elogio per l'allenatore portoghese al Foro Italico per gli Italian Padel Awards, in un'intervista al Corriere dello Sport: "Una grande persona e un grande uomo. E poi come allenatore è il numero uno in assoluto. Per vincere servono i giocatori, è la base. Però serve pure un grande allenatore che li stimoli e li aiuti. Contestare Mourinho mi sembra un'eresia".