Totti rivela: "Sono stato vicino al ritorno in campo. Mi sono allenato, poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Totti torna a parlare. Nel corso di un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, l'ex capitano della Roma ha raccontato gli ultimi mesi in cui è stato vicino al ritorno in campo. Queste le sue parole: "Avevo incontrato alcune persone e un mio ex compagno mi ha chiesto scherzosamente 'perché non vieni a darci una mano?'. All'inizio gli ho risposto che non sono più un ragazzino, poi però mi è scattato qualcosa e gli ho detto che avrei iniziato ad allenarmi per poi vedere come mi sentivo".

"E fondamentalmente mi sentivo bene: non avevo problemi fisici, sembrava che avessi 30/33 anni. Ho richiamato questa persona spiegando che non stavo male, ma mi sarebbe servito un altro mese. Lui mi aveva detto che mi avrebbe aspettato e di aggiornarlo, così avrebbe organizzato un incontro con chi di dovere".

"Continuavo ad allenarmi, ma a un certo punto mi sono fermato. Non sono andato in altre squadre per una carriera intera e lo faccio adesso dopo 7 anni?! Siamo in pochi ad aver giocato con un'unica maglia, forse solo io e Maldini. Così ho chiesto consiglio alle persone vicine a me e ho scelto di mantenere il rispetto per la mia storia. Ormai escludo definitivamente un ritorno in campo, altrimenti diventerei patetico. Ma se mi chiamasse la Romaci penserei...".